В Николаеве жители дома по улице Пограничная, 69А обеспокоены аварийным состояние трубы теплосети, которая проходит чрез подвал их дома.

В Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» Ева Балицкая пожаловалась, что труба ржавая и уже видны места, где проступают капельки воды. Жильцы дома побаиваются, если труба лопнет — их подвал затопит. Они просят отыскать балансодержателя трубы и обязать ее отремонтировать или заменить.

— Через наш дом (Пограничная, 69А) проходит транзитом теплотрасса ТЭЦ, которая находится в плачевном состоянии, на сегодня для нас это бомба замедленного действия. На обращения не реагируют, говорят не их трасса, Но она идет на больницу моряков и интернат на -й Слободской, за тепло они платят в ТЭЦ. Труба 300 в диаметре затопит наш подвал за 15 минут, весь кипяток с Чигрина полетит нам в подвал. Она уже начала течь между слоями ржавчины. Просим срочно отреагировать, — сетует Ева Балицкая.

Ранее сообщалось, что в Николаеве планируют заменить часть теплосетей ТЭЦ на Московской за 6 миллионов гривен.