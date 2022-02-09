Глава Дрогобычскрй РГА на Львовщине отдыхал в Трускавце и случайно оказался возле места, где тонул человек. Степан Кулиняк вытянул его из воды, сохранив тому жизнь до прибытия «скорой».

Об этом пишет Zaxid.net.

Местом инцидента стал трускавецкий санаторий «Карпаты». Глава государственной администрации Дрогобыча отдыхал в этом месте и по воле случая взял на себя роль спасателя, прыгнув в бассейн за 47-летним мужчиной.

— Когда я вышел из раздевалки, услышал крики. Зайдя в бассейн, увидел, что около восьми человек стоят у бассейна и смотрят на воду. Какая-то женщина кричала о помощи. Я увидел на дне бассейна мужчину и прыгнул в воду. Со мной тоже прыгнул еще один посетитель бассейна. Мы вытащили мужчину из воды, сначала подумали, что он уже мертв. Тогда прибежал работник бассейна, который в этот день впервые вышел на работу, начал делать утопленнику искусственное дыхание, — поделился подробностями Степан Кулиняк.

Напомним, в Карпатах турист из Николаева попал в «снежную ловушку».