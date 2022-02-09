В Центральной городской библиотеке Николаева имени Вити Хоменко и Шуры Кобера в течение восьми лет существует клуб «Золотой век». Здесь людей пенсионного возраста обучают компьютерной грамотности.

В настоящее время слушатели клуба учатся пользоваться приложением «Дія», говорится в сюжете «НИС-ТВ».

Ежегодно в клуб набирают новые группы. Сегодня их три — от начинающих до уверенных пользователей.

— Начинаем мы обычно с поисковиков, почты, Facebook, Instagram. В этом году возникла необходимость выучить «Дію». Много вопросов: как сделать сертификат вакцинации, как получить тысячу? Мы делаем это все на занятиях, помогаем. Теперь они даже помогают своим друзьям: научились и помогают, — рассказала библиотекарь Елена Бойко.

Возраст посетителей клуба — от 50 лет и старше, приходили и 90-летние, говорится в сюжете.

Многие уже научились пользоваться электронным кабинетом для оплаты коммунальных услуг, а также программами видеосвязи.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал, что все украинцы в возрасте от 60 лет смогут получить от государства бесплатный современный смартфон по программе єСмартфон.