В Украине только 40% людей в возрасте от 60 лет вакцинировались против COVID-19.

Об этом заместитель министра здравоохранения главный государственный санитарный врач Игорь Кузин написал в Facebook.

— Одной из приоритетных задач кампании вакцинации является защита наиболее уязвимых к коронавирусу. Речь идет как о людях в возрасте 60+, так и тех, кто имеет сопутствующие заболевания. По состоянию на 7 февраля только 40% людей в возрасте 60+ вакцинировались, — отметил Игорь Кузин.

По его словам, для упрощения доступа этой категории людей к вакцинации, особенно в сельской местности, с 10 января приступили к работе мобильные бригады по вакцинации. Сосредоточена работа таких бригад на тех громадах, где вакцинировались менее 25% пожилых людей.

— По состоянию на 4 февраля уже было совершено около 11 тысяч выездов. В общей сложности они сделали около 120 тысяч вакцинаций. За прошедшую неделю мобильные бригады совершили 3244 выезда. За это время в соответствующих громадах ими было сделаны более 31 тысячи вакцинаций, — подчеркнул Игорь Кузин.

Он подчеркнул, что «в целом же, с 28 января по 4 февраля, треть всех вакцинаций среди пожилых людей были сделаны именно благодаря работе мобильных бригад».

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 8 февраля, заразились коронавирусом 38 тысяч 257 человек. Больше всего новых случаев в Киеве и Одесской области.