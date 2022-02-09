Сооснователя украинского сервиса Rocket, занимающегося доставкой, Тимура Рохлина еще в конце прошлого года задержали в Израиле по обвинению в мошенничестве. Предпринимателю грозит выдача в Германию, правоохранительные органы которой заинтересовались им.

Об этом информирует DOU.

Как пишут журналисты, в немецком запросе на экстрадицию говорится, что Тимур Рохлин может стоять за организацией мошеннической схемы с калл-центрами. С 2018 по 2020 год они действовали в Болгарии и Сербии, где обманом завлекали инвесторов для участия в фиктивных проектах. Обманутые вкладчики потеряли около 8 миллионов евро.

По данным издания, немецкие следователи предполагают, что Рохлин мог отмывать деньги, добытые этим незаконным путем.

Мужчину арестовали в декабре, когда он пытался покинуть Израиль и выбраться в Киев. Суд постановил взять его под стражу, пока рассматривается запрос Германии на его выдачу.

Все эти сведения изданию подтвердил юрист Эли Гервиц, который нашел в судебном реестре Израиля решения по другому фигуранту дела о мошенничестве, которого задержали вместе с Рохлиным.

Судебное заседание по вопросу экстрадиции Тимура Рохлина в Европу должно было пройти еще вчера, 8 февраля.

СМИ также пишут о сокращении сотрудников, которое происходит в данный момент в Rocket. В компании объясняют эту меру проблемами финансового характера.

Ранее сообщалось, на гастро-карте традиционной украинской кухни матвеевский зеленый борщ с бычками стал фирменным блюдом Николаевщины. За подготовку кулинарной компании отвечала и компания Rocket.