Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил в парламенте, что планирует отменить последние карантинные ограничения в ближайшие две недели, на месяц раньше, чем планировалось первоначально.

Об этом сообщает The Guardian.

Борис Джонсон заявил, что планирует отменить последние ограничения, введенные из-за пандемии, в том числе требование идти на самоизоляцию при болезни. Он сообщил, что надеется сделать это, когда 21 февраля после парламентских каникул заработает Палата Общин. Также он добавил, что тогда же представит стратегию жизни с коронавирусом для страны.

— Я ожидаю, что у нас будет возможность отменить последние ограничения, включая требование идти на самоизоляцию после положительного теста, на месяц раньше, — заявил Борис Джонсон.

СМИ отмечает, что впервые премьер-министр анонсировал эти планы еще в январе, тогда же правительство отменило требование носить маску. Сначала ожидалось, что последние ограничения отменят 24 марта, но теперь, скорее всего, их отменят уже в конце февраля. Отмечается, что в настоящее время в Британии действует постановление об обязательной самоизоляции в случае болезни, невыполнение которой предусматривает штраф в £10000.

Напомним, что в Нидерландах ранее ослабили карантинные ограничения, введенные для предупреждения распространения коронавируса.