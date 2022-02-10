Ученые из Университетской больницы Канарских островов создали тест, который определяет, нужна ли человеку бустерная доза вакцины против коронавируса.

Об этом в среду, 9 февраля, сообщила радиостанция Onda Cero.

Отмечается, что тест способен определить состояние клеточного иммунитета человека и, таким образом, выявить, нужна ли ему бустерная вакцинация против COVID-19.

Во время процедуры в предплечье пациента вводится раствор с частицей спайкового белка SARS-CoV-2 для изучения кожной реакции. Такая проба покажет, имеется ли клеточный иммунитет против данного патогена.

Время ожидания результата составляет от 12 до 48 часов после инъекции.

Как подчеркнули авторы разработки, после теста не нужно возвращаться в лабораторию — вместо этого можно прислать фото реакции на коже.

Напомним, украинцы, получившие бустерную дозу вакцины против коронавируса, уже могут сгенерировать соответствующий COVID-сертификат в «Дії».