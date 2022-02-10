Плавание, пауэрлифтинг, кулинария, монтаж видео и развитие собственного Youtube-канала – такие увлечения у 21-летнего Дмитрия Половича из Николаева, живущего с диагнозом церебральный паралич. С 2020 года парень занимается силовыми тренировками, его личный рекорд — 80 килограммов силовой тяги.

Об этом говорится в сюжете «Суспільного», героем которого стал Дмитрий Полович.

Диагноз детский церебральный паралич Дмитрию поставили в возрасте одного года.

— Нас направили в Центр реабилитации, с того момента мы начали бороться. Очень много людей нам помогло, мы объехали почти всю Украину, поднимали его из состояния, когда в два года он не сидел, голову не держал, совершенно был дряблый ребенок. И вот уже сейчас такой парень, 21 год, — рассказывает мать Дмитрия Янина Полович.

Дмитрий закончил школу на достаточно высоком уровне. После выпускного получил специальность «Оператор компьютерного набора» во Всеукраинском центре комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью на Киевщине. Во время учебы проживал в общежитии и обустраивал свой быт без посторонней помощи.

По словам матери, полученные навыки Дмитрий применяет и дома, помогает родным с уборкой и любит готовить.

— Дома он подметает, пыль вытирает, может что-то сварить нам в мультиварке. Помогает брату, сестре помогает, они как одна команда. Если я говорю: «Проверка комнат!», то мы все друг другу быстро помогаем, убираем, Дмитрий принимает в этом участие, — рассказывает Янина Полович.

Помимо физических тренировок дома Дмитрий профессионально занимается плаванием и пауэрлифтингом. С 2020 года парень трижды в неделю по два часа тренируется в спортивном зале.

— Особенности детей с диагнозом ДЦП состоит в том, что они не имеют права не тренироваться хотя бы один день. Моя задача была одухотворить Дмитрия и натолкнуть на осуществление личных рекордов. Потому что я знаю, что наши дети очень целеустремлены, — говорит его тренер Анна Куркурина.

По словам Анны Куркуриной, Дмитрий принимает участие во всеукраинских и международных соревнованиях, где получает призовые места. При собственном весе в 52 килограмма юноша поднимает штангу весом в 80 килограммов.

— Дмитрий вынужден выгрызать каждый свой шаг, каждое движение — это заслуживает большого уважения. Самое главное, что это побуждает других людей, которые на него смотрят, проснуться и понять, что мне Бог дал здоровье. Я думаю, это самая главная заслуга Дмитрия. Даже не его рекорды, а то, что он своим трудом показывает другим. Есть железный Арни, а у нас в Украине есть железный Дмитрий, — говорит Анна Куркурина.

Свободное время Дмитрий тратит на съемку и монтаж видео для собственного Youtube-канала.

— Всегда давайте детям шанс вперед, где-то прыжков десять вперед. То есть вы думаете, что ваш ребенок это никогда не сделает, или сделает, то только в 20 лет. Поверьте, он сделает это в 15 или в 10. Просто давайте шанс, не думайте, что они не смогут, они точно смогут, — говорит Янина Полович.

В будущем Дмитрий планирует жить отдельно от родителей и получить водительское удостоверение.

Напомним, ниолаевский паралимпиец Максим Яровой в Швеции завоевал «золото» Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону.