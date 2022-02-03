Николаевский паралимпиец Максим Яровой в Швеции завоевал «золото» Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону.

Об этом сообщили в Николаевском региональном центре по физической культуре и спорту инвалидов «Инваспорт».

Он выступал в эстафете по биатлону (спринт — прим.) в классе сидя, вместе с ним «золото» взял представитель Тернопольской области Тарас Радь.

Напомним, на Паралимпийских Играх 2018 года в Пхенчхане николаевский спортсмен завоевал золотую награду на дистанции - лыжные гонки 15 км (сидя) и бронзовую награду на дистанции - лыжные гонки на 7,5 км (сидя) среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

Напомним, николаевский паралимпиец, лыжник и биатлонист Максим Яровой настроен стать призером Паралимпиады 2022 года в Китае.