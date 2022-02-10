Министерство здравоохранения Украины распределило 60 тысяч курсов «Молнупиравира» — лекарства от коронавируса — в регионы.

Об этом пишет пресс-служба ведомства.

«Молнупиравир» — это препарат прямого действия, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Так он предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.

— Препарат выпускается в форме таблеток, не имеет специальных требований хранения, и его удобно принимать. Семейные врачи будут назначать «Молнупиравир» пациентам из групп риска, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой, — рассказали в МОЗ.

В ближайшее время логисты доставят препарат в учреждения здравоохранения, 2319 курсов достанутся Николаевской области. В дальнейшем поступят еще 240 тысяч курсов, 75 тысяч из которых прибудут в Украину к концу этой недели.

Напомним, первая партия лекарств прибыла в Украину в воскресенье, 6 февраля.