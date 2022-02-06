В воскресенье, 6 февраля, в Украину прибыли первые 60 тысяч курсов препарата «Молнупиравир» для лечения COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что работу над контрактированием лекарства Украина начала еще в ноябре 22021 года — во время подготовки к очередной волне COVID-19.

Виктор Ляшко отметил, что к апрелю в Украину поступят еще 240 тысяч курсов «Молнупиравира».

Напомним, компания Merck & Co Inc и ее партнер Ridgeback Biotherapeutics сообщили, что их экспериментальный пероральный препарат от COVID-19 «Молнупиравир» активен против штамма «Омикрон». Такие данные показали шесть лабораторных исследований.