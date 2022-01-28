Компания Merck & Co Inc и ее партнер Ridgeback Biotherapeutics сообщили, что их экспериментальный пероральный препарат от COVID-19 «Молнупиравир» активен против штамма «Омикрон». Такие данные показали шесть лабораторных исследований.

Об этом сообщает Reuters.

В компании сообщили, что «Молнупиравир» еще предстоит изучить против «Омикрона» в исследованиях на людях.

«Молнупиравир» и конкурирующая пероральная таблетка от компании Pfizer были разрешены в США в декабре и рассматриваются как важные средства против «Омикрона».

Компания Merck ранее в этом месяце заявила, что ее таблетки имеют механизм, который может работать против «Омикрона» и любого другого варианта.

Ранее во Франции одобрили противовирусные таблетки Paxlovid компании Pfizer для лечения COVID-19.