По состоянию на четверг, 10 февраля, бустерную дозу вакцины от коронавируса получил 8801 николаевец.

Об этом пишут на сайте Николаевского горсовета.

По информации управления здравоохранения ведомства, с начала кампании в городе выполнили более 400 тысяч прививок.

Полный курс прививок получил 194 тысячи 291 человек. Среди них — 336 беременных женщин и 3037 детей.

Напомним, 10 февраля в Николаевской области выявлено 957 новых подтвержденных случаев коронавируса. В Николаеве — 473 новых больных.