По состоянию на четверг, 10 февраля, в Николаевской области выявлено 957 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства.
На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировано 262 случая COVID-19. Выздоровело больных в сутки — 314, умерло — 7.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 9 февраля, заразились коронавирусом 41 тысяча 694 человека.
По состоянию на четверг, 10 февраля, в Николаевской области выявлено 957 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства.
На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировано 262 случая COVID-19. Выздоровело больных в сутки — 314, умерло — 7.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 9 февраля, заразились коронавирусом 41 тысяча 694 человека.