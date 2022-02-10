По состоянию на четверг, 10 февраля, в Николаевской области выявлено 957 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства.

Николаев — 76872 (+473);

Первомайск — 8276 (+72);

Южноукраинск — 4573 (+125);

Вознесенск — 2905 (+4);

Очаков — 2313 (+21).

На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировано 262 случая COVID-19. Выздоровело больных в сутки — 314, умерло — 7.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 9 февраля, заразились коронавирусом 41 тысяча 694 человека.