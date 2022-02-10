На этой неделе на станции «Академик Вернадский» был зарегистрирован температурный рекорд +12,7 С°.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

— Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1985 году, и он составлял +11,7 С°, — отметил метеоролог 26-й УАЭ Александр Надточий.

В то же время, по его словам, аномальные температуры были отмечены и на других антарктических станциях на острове Кинг Джордж, расположенном к северу от «Вернадского».

Ученые связывают столь резкое потепление с явлением «атмосферной реки», усиленным эффектом «горного фена».

Атмосферная река — это узкая полоса с высокой концентрацией атмосферной влаги, быстро перенесшей теплые массы воздуха и влаги из тропиков в Антарктиду.

Эффект «горного фена» — это сильный теплый ветер с гор. В то время, когда на станции «Академик Вернадский» был зарегистрирован температурный рекорд, сила ветра была достаточно высока – 27,9 м/c. Причиной развития этого эффекта является образование осадков над горами (от чего воздух теряет воду и нагревается). Поскольку в результате усиления глобального потепления ожидается увеличение количества осадков в полярных районах, то и интенсивность фенов в дальнейшем будет усиливаться.

Напомним, межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН прогнозирует значительное изменение климата. Высока вероятность того, что уже к 2100 году температура поднимется на 2,7 градуса Цельсия.