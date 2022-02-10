Семь школ и семь детских садов Воскресенской территориальной громады Николаевского района отключили от электричества из-за ошибки энергоснабжающей компании.

Об этом сообщает «Суспільне».

В отделе образования Воскресенского поселкового совета сообщили, что у них задолженности за электричество нет и отключение света в школах и садах для них стало новостью. Срок удалось пролонгировать на десять дней, но за это время ничего не изменилось.

— Для нас это была новость, досадная новость. Во-первых, ни я, ни главный бухгалтер об этом не знали. У нас не было задолженности, и мы сдали отчет за прошлый год без задолженностей, — сказала начальница отдела образования Воскресенского поселкового совета Наталия Фильтанович.

Причина – ошибки в подсчетах энергоснабжающей компании «последней надежды» «Укринтерэнерго». Наталья Фильтанович сообщила, что сейчас решают вопросы с документами.

— Здесь есть ошибки. Мы не могли оплатить только потому, что фирма должна была исправить и нам прислать пакет документов: договор, счета и так далее. Никто не мог им проплатить ни тогда, ни сейчас. Только вчера (8 февраля, — прим.) они вышли на связь, потому что эта фирма почему-то работает всего два раза в неделю. На указанную электронную почту мы посылали документы, документы возвращались. Сегодня сумма 79 тысяч гривен есть, — рассказала Наталья Фильтанович.

Документы о способах оплаты по состоянию на 9 февраля рассматривают в казначействе, там должны дать экспертную оценку.

— Как только казначейство даст нам оценку и путь, как это сделать, мы проплатим. Тогда, когда осуществится проплата, будет уведомлено предприятие о том, что мы произвели проплату, и дальше уже насколько быстро они дадут команду нам на подключение, — сообщили в поселковом совете.

Напомним, что в самой большой школе поселка Березнеговатое Николаевской области уже во второй раз обвалился подвесной потолок.