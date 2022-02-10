В четверг, 10 февраля, николаевский международный аэропорт принял специальный самолет из Финляндии с пациентом.

Об этом в Facebook сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Сообщается, что у николаевца в Финляндии возникли проблемы со здоровьем, которые несли угрозу жизни.

— Первую помощь ему оказали в местной финской больнице. Состояние пациента стабилизировалось, но дальнейшее лечение ему нужно будет проходить в нашей областной клинической больнице. Благодаря международному сотрудничеству и быстрому реагированию всех задействованных государственных органов, а именно – Посольства Украины в Финляндии, Министерства иностранных дел Украины, Министерства здравоохранения Украины и других удалось оперативно отработать все законодательные нюансы возвращения нашего гражданина на родину, — сообщила Анна Замазеева.

В Николаеве медики транспортировали пациента каретой «скорой» в больницу, где врачи уже готовы оказать помощь мужчине.

Напомним, робот-хирург Da Vinci впервые прооперировал ребенка во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи. Операцию без единого разреза сделали 13-летней девочке с патологией кишечника.