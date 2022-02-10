Исследователи нашли доказательства, свидетельствующие о том, что человек разумный мог сосуществовать с неандертальцами на протяжении тысячелетий. Ранее считалось, что современный вид человека их уничтожил.

Об этом говорится в исследовании Science Advances, передает hromadske.

В пещере Грот Мандрин на юге Франции исследователи обнаружили детский зуб современного человека, свидетельствующий о том, что этот вид уже был в Европе примерно 54 тысячи лет назад.

Вместе с зубом ученые обнаружили острые каменные орудия, вероятно, оставшиеся от стрел. Если это подтвердится, то такая информация станет большим открытием для ученых. Тогда можно будет утверждать, что ранняя группа современных людей использовала передовое оружие, лук и стрелы для преодоления неандертальцев.

Напомним, в начале 2021 года археологи нашли неподалеку от морского курорта Маталасканьяс на юге Испании почти сотню следов, которые принадлежали неандертальцам.