В Евросоюзе полностью вакцинированы от коронавируса 70% населения, а 45% получили бустерные дозы. Еврокомиссия ожидает спад волны распространения «Омикрона».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комиссара ЕС по здравоохранению Стеллу Кириакидес.

— В настоящее время 70% населения ЕС полностью вакцинированы, а более 45% получили ревакцинацию. Это обнадеживающие цифры, но нам нужно продолжать вакцинацию, — сказала Стелла Кириакидес на пресс-конференции министров здравоохранения стран ЕС в Гренобле.

Она выразила надежду, что в следующие недели волна заражений «Омикроном» в ЕС пойдет на спад. При этом Стелла Кириакидес заявила, что несмотря на улучшение ситуации с распространением инфекции сейчас рано ослаблять бдительность и следует быть готовом к появлению новых вариантов коронавируса.

Ранее сообщалось, что в европейских странах ожидают паузу по заболеваемости и смертям от коронавируса.