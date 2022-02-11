Киев поднялся на третье место по продолжительности пробок в мировом рейтинге за 2021 год, уступив только Стамбулу и Москве.

Об этом сообщает нидерландское агентство TomTom.

Мировым лидером рейтинга стал Стамбул, на втором месте оказалась Москва. Сразу после Киева в рейтинге разместилась столица Колумбии Богота.

Сообщается, что суммарная продолжительность ожидания киевлян на дорогах составила 229 часов — девять с половиной суток. Это на один день трафика больше, чем насчитали в Киеве в прошлом рейтинге. Отмечается, что два года тому назад Киев занимал 12-е место среди всего мира.

Агентство отмечает, что самым трудным днем для столичных автомобилистов стало 8 февраля 2021 года, когда средняя задержка составила 139%. Отмечается, что второе место в Украине заняла Одесса с 51% времени ожидания относительно продолжительности поездки, далее следуют Харьков — 46% и Днипро — 40%.

Напомним, в 2021 году Киев занял 82 место из 118 в мировом рейтинге умных городов Smart City Index.