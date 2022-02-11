Французский ученый Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию в области медицины за совместное открытие вируса ВИЧ, вызывающего СПИД, скончался в возрасте 89 лет, сообщил в четверг мэр парижского пригорода, куда он был госпитализирован.

Люк Монтанье скончался во вторник в американской больнице в Нейи-сюр-Сен к северо-западу от центра Парижа, пишет ZN.ua.

Люк Монтанье разделил Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2008 года со своей коллегой Франсуазой Барре-Синусси за «открытие вируса иммунодефицита человека» (ВИЧ), вызывающего СПИД.

Но в последующие годы научное сообщество отодвинуло его на второй план, поскольку он занял позиции, которые считались все более диковинными, особенно против вакцин.

Его статус изгоя только усилился во время пандемии Covid-19, когда он заявил, что вирус был создан в лаборатории и что вакцины несут ответственность за появление штаммов.

— Сегодня мы воздаем должное решающей роли Люка Монтанье в совместном открытии ВИЧ, — заявили в ассоциации Aides, выступающей против СПИДа. — Это был фундаментальный шаг вперед, но, к сожалению, за ним последовало несколько лет, в течение которых он отдалился от науки, факт, который мы не можем скрыть, — говорится в сообщении.

Люк Монтанье сделал ключевое открытие в области ВИЧ в начале 1980-х годов, когда число случаев заболевания СПИДом начало стремительно расти, а у инфицированных людей было мало шансов на выживание.

Его результаты заложили основу для лечения СПИДа, начатого 15 лет спустя, которое позволит пациентам жить почти нормальной жизнью, несмотря на болезнь.

За открытием последовал долгий спор между Люком Монтанье и командой американского исследователя Роберта Галло о том, чья роль была важнее. В конце концов они сошлись во мнении, что француз выделил вирус, а американец установил его прямую связь со СПИДом.

Дальнейшие разногласия последовали, когда Люк Монтанье начал защищать теории, которые были дискредитированы в научном сообществе, такие как теория «памяти воды», которая играет роль в гомеопатическом лечении.

Его позиция против прививок от COVID-19, хотя и повысила его общественный авторитет во время пандемии, также не нашла поддержки среди ученых.

Выдающийся вирусолог Дидье Рауль, который сам был отстранен от исследователей из-за своих взглядов на лечение COVID-19, похвалил Люка Монтанье за «оригинальность» и «независимость».

Единственная немедленная реакция правительства президента Эммануэля Макрона исходила от министра исследований Фредерик Видаль, которая выразила свои соболезнования семье Люка Монтеня, но не упомянула о его недавних научных позициях.

Напомним, в Нидерландах ученые обнаружили новый штамм ВИЧ — VB. Он повреждает иммунную систему в два раза быстрее, чем другие варианты вируса.