В Украине за минувшие сутки, 10 февраля, заразились коронавирусом 41 тысяча 229 человек.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

За сутки госпитализировали 3936 человек, летальных исходов — 236, выздоровели — 20 850 человек. Протестировали методом ПЦР — 78 229 человек, методом ИФА — 6427, экспресс-тестами — 69 941.

Больше всего новых случаев в Киеве (4104), Львовской (2951) и Днепропетровской (2418) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 4 462 970 человек, выздоровели — 3 750 826, летальных случаев — 102 403.

Министерство здравоохранения Украины распределило по регионам 60 тысяч курсов «Молнупиравира» — лекарства от коронавируса. Николаевщина получит 2 тысячи курсов препарата.