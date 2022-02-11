С апреля 2022 года в Украине вводят ограничения на покупку антибиотиков. Приобрести их можно будет лишь при наличии е-рецепта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя министра здравоохранения Марии Карчевич.

— Начиная с апреля, все антибиотики будут отпускать в аптеках только при наличии у пациента е-рецепта. Следующий этап — запуск е-рецептов на наркотические средства и все рецептурные препараты, — сказала Мария Карчевич.

Чиновница пояснила, что таким образом Министерство здравоохранения пытается бороться с самолечением, в результате которого может возникнуть устойчивость бактерий к антибиотикам.

По словам Марии Карчевич, после запуска е-рецептов на антибиотики в Украине ограничат продажу наркотических средств и всех рецептурных препаратов.

Напомним, что с 1 января 2022 года в медучреждениях Украины вступили в силу новые правила, в стационарах запустили учет антибиотиков, чтобы понять целесообразность их прописывания.