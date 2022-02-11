В Николаеве стартовала продажа квартир в новом жилищном комплексе «Dream City», который планируют построить в центре города. Горожанам предлагают приобрести жилье по сниженной цене.

Об этом говорится в сюжете НИС-ТВ.

Новый ЖК разместится по улице Большая Морская 54-56б. Его строительством занимается компания, которая строит здания по всей Украине с 2013 года, в Николаеве это их четвертый проект.

Директор ООО «Комфортбудплюс» Зиновий Базюта отмечает, что подобного проекта в Николаеве нет. Новый ЖК будет включать 5 секций, а во дворе будет детская площадка и паркинг. Также рядом есть необходимая транспортная развязка.

— Насколько я зданию, такого в Николаеве нет. Это киевский вариант строительства, — подчеркнул Зиновий Базюта.

На объекте уже выполнены все подготовительные работы. Генеральный директор агентства недвижимости «Элита-сервис» Анатолий Рябов отмечает, что дом будет расположен буквой П — это удобно для въезда и выезда, для комфортного проживания людей.

Первая секция ЖК «Dream City» уже открыта для продажи, где можно приобрести однокомнатные и двухкомнатные квартиры. В компании застройщика отмечают, что для каждого смогут подобрать вариант, который их устроит и по цене, и по пощади. Кроме того, в связи со стартом продаж покупателям предлагают купить жилье по акционной цене – 19 тысяч 500 гривен за один квадратный метр. На все вопросы готовы ответить в отделе продаж на Большой Морской, 54

— Мы работаем на клиента, есть обратная связь у застройщика с заказчиком. Если люди хотят площадь больше, то это все реализовывается на этапе строительства, если хотят меньше — мы стараемся сделать минимальную площадь для того, чтобы захватить и этот сегмент. Есть разные планировки и квадратура, мы найдет вам жилье на любой вкус, — уверена менеджер по продажам ООО «Комфортбудплюс» Ольга Константинова.

Напомним, что депутаты Николаевского городского совета своим решением выделили 4 гектара в микрорайоне Северный под строительства жилья для крымских татар, ожидается, что 10% жилья будет распределяться по решению городской власти для льготной категории населения.