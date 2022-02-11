Компания SpaceX презентовала пилотируемый корабль Starship, который отправится в полет в 2022 году.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Основатель SpaceX Илон Маск во время выступления на космодроме Starbase заявил, что новый космический корабль Starship, предназначенный для полётов на Луну и Марс, впервые достигнет околоземной орбиты в этом году.

— На данный момент я абсолютно уверен, что мы выведем Starship на орбиту уже скоро, в этом году. Я считаю, что Starship поможет создать город на Марсе и доставит около двух тонн материалов с Земли, — заявил он.

На презентации показали видеорлик, в котором смоделирован пилотируемый полет Starship на Марс, а также его дозаправка на орбите и возвращение первой ступени Super Heavy на Землю.

Напомним, космическая компания SpaceX потеряла около 40 интернет-спутников Starlink из 49, выведенных на орбиту 3 февраля — причиной стала геомагнитная буря.