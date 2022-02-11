Николаевским правоохранителям на средства громады приобрели специализированные автомобили. Их будут использовать для патрулирования улиц города.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Документы на автомобили правоохранителям передали Николаевский городской голова Александр Сенкевич и вице мер Юрий Степанец.

Уже завтра машины можно будет увидеть на улицах города. Как рассказал начальник Николаевского районного управления полиции Олег Чукань, машины распределили для отделений, обслуживающих районы Николаева: Центральный, Ингульский, Корабельный и Заводской. Это поможет увеличить скорость выезда полицейских на отработку сообщений о преступлениях.

Ранее сообщалось, что госпредприятие «Агентство местных дорог Николаевской области», созданное в 2021 году губернатором Виталием Кимом, приобрело два автомобиля Реugeot 301 2021 года выпуска почти за 1 миллион гривен.