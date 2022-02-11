Сегодня, 11 декабря, на выездном заседании Совет нацбезопасности и обороны рассмотрит введение санкций против ТВ-канала «НАШ».

Об этом информирует Liga со ссылкой на свои источники.

Подтверждение этих сведений издание получило одновременно от собеседника, который является членом СНБО, а также от сотрудника правоохранительных органов.

— Вопрос санкций против канала «НАШ» будет вынесен на рассмотрение, — цитирует Liga своего информатора.

По данным журналистов, самого Евгения Мураева санкции не затронут.

Ранее сообщалось, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания наказал телеканал «Наш» за расистские высказывания экс-нардепа Евгения Мураева.