С помощью мощного телескопа Европейской южной обсерватории (ESO) международная команда астрономов обнаружила третью планету системы Проксимы Центавра — самой близкой к Солнцу звезды.

Об открытии сообщил журнал Astronomy & Astrophysics, пишет «Вокруг света. Украина».

Сигнал новой экзопланеты Проксима d, которая вращается вокруг Проксимы Центавра, уловил спектрометр ESPRESSO на Очень Большом Телескопе (VLT) ESO, установленном в Чили.

Красный карлик Проксима Центавра располагается в южном созвездии Центавра, на расстоянии 4,24 световых года от Солнца.

Звезда является самым маленьким членом системы Альфа Центавра AB.

Радиус красного карлика составляет 14 процентов радиуса Солнца, а масса в 8 раз меньше солнечной.

Проксима Центавра в 1000 раз менее яркая звезда, чем Солнце. Это делает ее невидимой невооруженным глазом даже на близком расстоянии.

Вокруг Проксима Центавра, на расстоянии около четырех миллионов километров, и вращается недавно открытая экзопланета Проксима d. Свой полный оборот вокруг красного карлика планета совершает за 5 дней. Масса неизвестной ранее планеты в четыре раза меньше массы Земли.

Помимо новой экзопланеты в системе звезды известны еще две планеты. Одна из них — Проксима b. Ее оборот вокруг звезды занимает 11 дней. Вторая — Проксима с — делает полный оборот за 5 лет.

По словам Жоао Фариа из Института астрофизики и научных исследований Испании, ближайшая к Солнцу звезда, по-видимому, богата неизвестными мирами. И они находятся в пределах досягаемости для дальнейшего изучения.

Это открытие чрезвычайно важно, отметил доктор Педро Фигейра, курирующий работу чувствительного спектрографа ESPRESSO на VLT ESO. Этот прибор, первым уловивший сигнал Проксимы d, предназначен для наблюдений за скалистыми экзопланетами.

Очень Большой Телескоп (VLT) ESO — флагман европейской наземной астрономии. Он установлен на горе Серро-Параналь (высота 2635 м) в Чили. Это одна из самых передовых обсерваторий в мире, состоящая из четырех телескопов с главными зеркалами диаметром 8,2 м и четырех подвижных вспомогательных телескопов. Все эти телескопы могут работать вместе, образуя гигантский интерферометр, позволяющий астрономам обнаруживать довольно мелкие объекты космоса.

Напомним, компания SpaceX презентовала пилотируемый корабль Starship, который отправится в полет в 2022 году.