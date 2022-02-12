Жители микрорайона Матвеевка возмутились, что чиновники игнорируют их обращения в группе «Contact Center при Николаевском городском совете», присылая только подписки на просьбы о ремонте дорог и тротуаров.

Об этом написала местная жительница Катерина Ангелова на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие документы.

Девушка вспомнила, как мэр Николаева Александр Сенкевич призвал чиновников ответственнее реагировать на запросы граждан в группе «Contact Center при Николаевском городском совете». Она рассказала, что после этого на все оставленные по вопросам Матвеевки заявки местные жители получили только отписки. В них сказано, что в бюджете Николаева не предусмотрено денег на решение озвученных ими проблем и приложены адреса депутатов от Центрального района.

— Напомню, что все заявки были оставлены до принятия бюджета на 2022 год, то есть чиновники, глава Центрального района были в курсе проблем, но молча не включали эти важные вопросы в перечень работ на этот год, – отметила Катерина Ангелова.

В частности, жители Матвеевки направляли коллективное обращение с 800-та подписями за месяц до принятия бюджета на 2022 год, в котором просили:

сделать тротуары и сделать ограждение от пропасти;

убрать столб с проезжей части;

сделать тротуар до филиала Центрального района, до конца улицы Авиационной и вдоль центральной улицы Силикатной;

сделать дорогу возле церкви Петра и Павла;

убрать проезжую часть от песка, поскольку за за 5 лет дороги «стали».

Девушка также добавила, что повторно направила обращение и видеоматериалы в группу, однако в этот раз ее публикацию отклонили.

— Вот такая избирательность... Не можем выполнить – отклоняем. Считаю, что мэр должен лично разобраться и наказать виновных. Не переживают за народ? Пусть уходят. Ну или дадут им орден «Ярослава Мудрого», – написала Катерина Ангелова.

Напомним, осенью 2017 года в сети Facebook начала действовать группа Contact Center при Николаевском городском совете, к которой присоединилось более четырех тысяч николаевцев. Фрилансер из Николаева Андрей Павлюк написал скрипт, которой позволяет выяснить, какие обращения граждан остались без ответа.