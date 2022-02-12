Жители микрорайона Матвеевка возмутились, что чиновники игнорируют их обращения в группе «Contact Center при Николаевском городском совете», присылая только подписки на просьбы о ремонте дорог и тротуаров.
Об этом написала местная жительница Катерина Ангелова на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие документы.
Девушка вспомнила, как мэр Николаева Александр Сенкевич призвал чиновников ответственнее реагировать на запросы граждан в группе «Contact Center при Николаевском городском совете». Она рассказала, что после этого на все оставленные по вопросам Матвеевки заявки местные жители получили только отписки. В них сказано, что в бюджете Николаева не предусмотрено денег на решение озвученных ими проблем и приложены адреса депутатов от Центрального района.
— Напомню, что все заявки были оставлены до принятия бюджета на 2022 год, то есть чиновники, глава Центрального района были в курсе проблем, но молча не включали эти важные вопросы в перечень работ на этот год, – отметила Катерина Ангелова.
В частности, жители Матвеевки направляли коллективное обращение с 800-та подписями за месяц до принятия бюджета на 2022 год, в котором просили:
Девушка также добавила, что повторно направила обращение и видеоматериалы в группу, однако в этот раз ее публикацию отклонили.
— Вот такая избирательность... Не можем выполнить – отклоняем. Считаю, что мэр должен лично разобраться и наказать виновных. Не переживают за народ? Пусть уходят. Ну или дадут им орден «Ярослава Мудрого», – написала Катерина Ангелова.
Напомним, осенью 2017 года в сети Facebook начала действовать группа Contact Center при Николаевском городском совете, к которой присоединилось более четырех тысяч николаевцев. Фрилансер из Николаева Андрей Павлюк написал скрипт, которой позволяет выяснить, какие обращения граждан остались без ответа.
Жители микрорайона Матвеевка возмутились, что чиновники игнорируют их обращения в группе «Contact Center при Николаевском городском совете», присылая только подписки на просьбы о ремонте дорог и тротуаров.
Об этом написала местная жительница Катерина Ангелова на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие документы.
Девушка вспомнила, как мэр Николаева Александр Сенкевич призвал чиновников ответственнее реагировать на запросы граждан в группе «Contact Center при Николаевском городском совете». Она рассказала, что после этого на все оставленные по вопросам Матвеевки заявки местные жители получили только отписки. В них сказано, что в бюджете Николаева не предусмотрено денег на решение озвученных ими проблем и приложены адреса депутатов от Центрального района.
— Напомню, что все заявки были оставлены до принятия бюджета на 2022 год, то есть чиновники, глава Центрального района были в курсе проблем, но молча не включали эти важные вопросы в перечень работ на этот год, – отметила Катерина Ангелова.
В частности, жители Матвеевки направляли коллективное обращение с 800-та подписями за месяц до принятия бюджета на 2022 год, в котором просили:
Девушка также добавила, что повторно направила обращение и видеоматериалы в группу, однако в этот раз ее публикацию отклонили.
— Вот такая избирательность... Не можем выполнить – отклоняем. Считаю, что мэр должен лично разобраться и наказать виновных. Не переживают за народ? Пусть уходят. Ну или дадут им орден «Ярослава Мудрого», – написала Катерина Ангелова.
Напомним, осенью 2017 года в сети Facebook начала действовать группа Contact Center при Николаевском городском совете, к которой присоединилось более четырех тысяч николаевцев. Фрилансер из Николаева Андрей Павлюк написал скрипт, которой позволяет выяснить, какие обращения граждан остались без ответа.