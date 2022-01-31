Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал чиновников ответственнее реагировать на запросы граждан в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».
Об речь шла во время аппаратного совещания в понедельник, 31 января, передает корреспондент НикВести.
Прозвучало, что недавно он обратил внимание на обращение от марта прошлого года, на которое горожане не получили должной реакции.
— Очень важно на эти сообщения отвечать. На прошлом совещании об этом говорил, но все послушали и пошли дальше. Есть предложение, на каждом аппаратном совещании еженедельно хочу получать информацию о количестве не предоставленных ответов, или об ответах, которые не перешли в действия. Когда сказали, что вопросом занимаются, прошла неделя, но никто не занимается, нет плана. Это касается всех начальников управлений и директоров департаментов. Персональная ответственность, — заявил Александр Сенкевич.
Пир этом мэр признал, что есть и такие публикации, на которые можно вовсе не реагировать, оставлять их без внимания.
— Обращаюсь к тем, кто у нас ведет Contact Center, не допускать такого, что идет человек, что-то увидел и фотографирует: «Прошу проверить законность того-то». Это что, справочное бюро? Человек идет, бездельник, и нарезает задания. Если это конкретные проблемы городской общины, это одно, но если это «прошу проверить законность пробежки собаки по пешеходному переходу» — это, пожалуйста, не публикуйте. Проверьте понимание правил пользования этой группой, — сказал Александр Сенкевич.
Также он привел пример, как нужно отрабатывать актуальные обращения и запросы.
— Поступил вопрос об отсутствии отопления в такой-то школе. Нужно ответить: «Занимаемся вашим вопросом». Потом ответ: «Отопления не было из-за того, что такая-то котельная была отключена, до 17 часов отопление восстановили, ответственный — начальник управления образования Лычко», — заключил Александр Сенкевич.
Напомним, осенью 2017 года в сети Facebook начала действовать группа Contact Center при Николаевском городском совете, к которой присоединилось более четырех тысяч николаевцев. Фрилансер из Николаева Андрей Павлюк написал скрипт, которой позволяет выяснить, какие обращения граждан остались без ответа.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал чиновников ответственнее реагировать на запросы граждан в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».
Об речь шла во время аппаратного совещания в понедельник, 31 января, передает корреспондент НикВести.
Прозвучало, что недавно он обратил внимание на обращение от марта прошлого года, на которое горожане не получили должной реакции.
— Очень важно на эти сообщения отвечать. На прошлом совещании об этом говорил, но все послушали и пошли дальше. Есть предложение, на каждом аппаратном совещании еженедельно хочу получать информацию о количестве не предоставленных ответов, или об ответах, которые не перешли в действия. Когда сказали, что вопросом занимаются, прошла неделя, но никто не занимается, нет плана. Это касается всех начальников управлений и директоров департаментов. Персональная ответственность, — заявил Александр Сенкевич.
Пир этом мэр признал, что есть и такие публикации, на которые можно вовсе не реагировать, оставлять их без внимания.
— Обращаюсь к тем, кто у нас ведет Contact Center, не допускать такого, что идет человек, что-то увидел и фотографирует: «Прошу проверить законность того-то». Это что, справочное бюро? Человек идет, бездельник, и нарезает задания. Если это конкретные проблемы городской общины, это одно, но если это «прошу проверить законность пробежки собаки по пешеходному переходу» — это, пожалуйста, не публикуйте. Проверьте понимание правил пользования этой группой, — сказал Александр Сенкевич.
Также он привел пример, как нужно отрабатывать актуальные обращения и запросы.
— Поступил вопрос об отсутствии отопления в такой-то школе. Нужно ответить: «Занимаемся вашим вопросом». Потом ответ: «Отопления не было из-за того, что такая-то котельная была отключена, до 17 часов отопление восстановили, ответственный — начальник управления образования Лычко», — заключил Александр Сенкевич.
Напомним, осенью 2017 года в сети Facebook начала действовать группа Contact Center при Николаевском городском совете, к которой присоединилось более четырех тысяч николаевцев. Фрилансер из Николаева Андрей Павлюк написал скрипт, которой позволяет выяснить, какие обращения граждан остались без ответа.