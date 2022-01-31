Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал чиновников ответственнее реагировать на запросы граждан в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Об речь шла во время аппаратного совещания в понедельник, 31 января, передает корреспондент НикВести.

Прозвучало, что недавно он обратил внимание на обращение от марта прошлого года, на которое горожане не получили должной реакции.

— Очень важно на эти сообщения отвечать. На прошлом совещании об этом говорил, но все послушали и пошли дальше. Есть предложение, на каждом аппаратном совещании еженедельно хочу получать информацию о количестве не предоставленных ответов, или об ответах, которые не перешли в действия. Когда сказали, что вопросом занимаются, прошла неделя, но никто не занимается, нет плана. Это касается всех начальников управлений и директоров департаментов. Персональная ответственность, — заявил Александр Сенкевич.

Пир этом мэр признал, что есть и такие публикации, на которые можно вовсе не реагировать, оставлять их без внимания.

— Обращаюсь к тем, кто у нас ведет Contact Center, не допускать такого, что идет человек, что-то увидел и фотографирует: «Прошу проверить законность того-то». Это что, справочное бюро? Человек идет, бездельник, и нарезает задания. Если это конкретные проблемы городской общины, это одно, но если это «прошу проверить законность пробежки собаки по пешеходному переходу» — это, пожалуйста, не публикуйте. Проверьте понимание правил пользования этой группой, — сказал Александр Сенкевич.

Также он привел пример, как нужно отрабатывать актуальные обращения и запросы.

— Поступил вопрос об отсутствии отопления в такой-то школе. Нужно ответить: «Занимаемся вашим вопросом». Потом ответ: «Отопления не было из-за того, что такая-то котельная была отключена, до 17 часов отопление восстановили, ответственный — начальник управления образования Лычко», — заключил Александр Сенкевич.

Напомним, осенью 2017 года в сети Facebook начала действовать группа Contact Center при Николаевском городском совете, к которой присоединилось более четырех тысяч николаевцев. Фрилансер из Николаева Андрей Павлюк написал скрипт, которой позволяет выяснить, какие обращения граждан остались без ответа.