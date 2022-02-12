По состоянию на 12 февраля в Николаевской области выявлено 1013 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Такие данные приводятся на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Из всех 133 305 (+1013) подтвержденного случая по месту жительства:
На других территориях, в том числе, в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зафиксировано 336 случаев COVID-19.
При этом за сутки выздоровели 405 человек, всего – 116891. Умерло всего от последствий коронавируса 3444 человека, за сутки – 9.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки (11 февраля) зафиксировали 38 212 новых случаев коронавируса, в том числе заболели 3029 детей.
По состоянию на 12 февраля в Николаевской области выявлено 1013 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Такие данные приводятся на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Из всех 133 305 (+1013) подтвержденного случая по месту жительства:
На других территориях, в том числе, в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зафиксировано 336 случаев COVID-19.
При этом за сутки выздоровели 405 человек, всего – 116891. Умерло всего от последствий коронавируса 3444 человека, за сутки – 9.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки (11 февраля) зафиксировали 38 212 новых случаев коронавируса, в том числе заболели 3029 детей.