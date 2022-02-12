Украинка пыталась провезти из Мексики в Украину почти 70 бутылок элитного алкоголя на миллион гривен. Девушка сложила бутылки в 10 чемоданов.

Об этом сообщается на странице Киевской таможни в Facebook.

Сообщается, что 24-летняя украинка прилетела в аэропорт «Борисполь» из Мексики транзитом через Турцию. Во время таможенного досмотра багажа у девушки обнаружили 66 бутылок элитного алкоголя.

Средняя стоимость бутылка текилы Don Julio Real Anejo в Украине – 29 тысяч гривен. А текилы такой марки у девушки была 31 бутылка. Общая стоимость алкоголя – около 970 тысяч гривен.

Таможенники разрешили девушке провезти только 1 бутылку текилы и 3 бутылки вина – это разрешенная норма для одного пассажира старше 18 лет. Остальной алкоголь был изъят.

Против украинки составили протокол о нарушении таможенных правил и передадут материалы в суд.

Напомним, что в аэропорту «Борисполь» таможенники задержали партию турецких «оригиналов» брендов Louis Vuitton, Tommy Hilfiger и Moncler. Контрабанда находилась в девяти чемоданах, общим весом в 205 килограмм.