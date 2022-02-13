В январе вырубка деревьев в тропических лесах Амазонки в Бразилии достигла рекордного уровня. Количество вырубленных деревьев является самым высоким январским показателем за последние семь лет.

Как пишет Reuters, вырубка лесов в январе составила 430 квадратных километров, что в пять раз больше чем в январе 2021 года.

Экологи обвиняют президента Бразилии Жаира Болсонару в том, что он допустил ускорение вырубки лесов.

Деревья вырубаются ради древесины, а также для расчистки места для выращивания сельскохозяйственных культур для обеспечения глобальных продовольственных предприятий.

Сохранение Амазонки, крупнейшего тропического леса в мире, жизненно важно для сдерживания изменения климата из-за огромного количества парниковых газов, поглощаемых ее деревьями.

Столкнувшись с международным давлением со стороны Соединенных Штатов и Европы, Бразилия в прошлом году пообещала положить конец незаконной вырубке лесов до 2028 года и подписала глобальный пакт о прекращении уничтожения лесов до 2030 года.

Несмотря на это, по данным правительственного агентства космических исследований Inpe, вырубка лесов в 2021 году в бразильской Амазонии достигла самой высокой точки за 15 лет.

Напомним, Служба безопасности Украины задокументировала факты незаконной вырубки древесины на территории Госпредприятия «Вознесенское лесное хозяйство».