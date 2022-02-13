Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало первое «селфи» космического телескопа «Джеймс Уэбб», которое он сделал в космосе.

Как отмечается, снимок создан с помощью специальной линзы внутри прибора NIRCam, который необходим только для получения изображений сегментов главного зеркала, а не космоса.

В NASA объяснили, что эта конфигурация не используется во время научных операций, а необходима только для настройки.

— В этом случае яркий сегмент был направлен на яркую звезду, в то время как другие сегменты не настроены в том направлении. Это изображение дало заблаговременное указание на юстирование главного зеркала инструмента, — добавили в NASA.

Напомним, что NASA заключило контракт с американской компанией Lockheed Martin. Таким образом подразумевается создание ракеты, которая заберет с поверхности Марса образцы почвы и отправит их на Землю.