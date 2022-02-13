Пограничники отделения «Козачья Лопань» Харьковского отряда заметили в 20 метрах от государственной границы с Россией мужчину с четырьмя детьми. Он пытался незаконно пересечь границу.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Как впоследствии выяснилось, украинец 1987 года рождения и житель Днепропетровской области направлялся в Россию к родственникам вместе с четырьмя детьми своей сожительницы — 2011, 2012, 2014 и 2017 годов рождения.

Поскольку у них не было документов, необходимых для пересечения границы, мужчина решил сделать это незаконно, в обход пунктов пропуска.

Мужчина сказал правоохранителям, что его сожительница якобы плохо относилась к своим детям (двум мальчикам и двум девочкам), из-за чего он и решил вместе с нимитайно пробраться в РФ.

Пограничники также выяснили, что в ноябре 2021-го уже задерживали мужчину: он с этими же детьми пытался незаконно пересечь украинско-российскую границу и попасть в Воронеж.

В прошлом году с детьми была и их мама. Тогда, в соответствии с решением суда, пара должна была заплатить штраф за попытку незаконного пересечения границы в составе группы людей — по 8500 гривен.

Пограничники привлекли мужчину к административной ответственности. Кроме того, в его действиях усматривают признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 146 УКУ (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Для выяснения всех обстоятельств дела и принятия дальнейшего правового решения мужчину вместе с детьми передали сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, пограничники Подольского отряда остановили на пункте пропуска украинца, который пытался въехать на машине с поддельными документами. Они были распечатаны на цветном принтере.