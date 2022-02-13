В санкционированных акциях протеста против карантинных ограничений в субботу во Франции приняли участие более 32 тысяч человек.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на МВД Франции.

— В согласованных властями манифестациях против санитарных ограничительных мер в связи с COVID-19 в субботу во Франции приняло участие около 32,1 тысячи манифестантов, — пишут в сообщении.

В Париже на улицы вышли 7,6 тысячи несогласных с вакцинными пропусками и ограничениями из-за эпидемиологической ситуации.

Но, кроме того, манифестанты протестовали против удорожания жизни, в частности, против роста цен на горючее. К концу дня МВД насчитало 149 акций протеста по всей Франции.

Кроме этого, произошла запрещенная властями манифестация в форме автомобильного «конвоя свободы», сумевшая прорваться в Париже на Елисейские поля и вылившаяся в столкновения с полицией.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил в парламенте, что планирует отменить последние карантинные ограничения в ближайшие две недели, на месяц раньше, чем планировалось первоначально.