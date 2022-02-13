КП «Николаевэлектротранс» традиционно выпустит на маршрут стилизованный ко Дню всех влюбленных трамвай.
Об этом уведомляют на странице коммунального предприятия в Facebook.
— У николаевцев есть возможность окунуться в атмосферу праздника и проехаться на трамвае 1111 со своими близкими, — написали в публикации.
В воскресенье, 13 февраля, спецтранспорт будет двигаться по маршруту №3 (Черноморский судостроительный завод — 10-я Военная) по такому графику:
В понедельник, 14 февраля — по маршруту №11 (Центральный рынок — 10-я Военная):
Ранее сообщалось, что пять остановок общественного транспорта в Николаеве оформили в стилистике бренда «Мiсто на хвилi».
КП «Николаевэлектротранс» традиционно выпустит на маршрут стилизованный ко Дню всех влюбленных трамвай.
Об этом уведомляют на странице коммунального предприятия в Facebook.
— У николаевцев есть возможность окунуться в атмосферу праздника и проехаться на трамвае 1111 со своими близкими, — написали в публикации.
В воскресенье, 13 февраля, спецтранспорт будет двигаться по маршруту №3 (Черноморский судостроительный завод — 10-я Военная) по такому графику:
В понедельник, 14 февраля — по маршруту №11 (Центральный рынок — 10-я Военная):
Ранее сообщалось, что пять остановок общественного транспорта в Николаеве оформили в стилистике бренда «Мiсто на хвилi».