КП «Николаевэлектротранс» традиционно выпустит на маршрут стилизованный ко Дню всех влюбленных трамвай.

Об этом уведомляют на странице коммунального предприятия в Facebook.

— У николаевцев есть возможность окунуться в атмосферу праздника и проехаться на трамвае 1111 со своими близкими, — написали в публикации.

В воскресенье, 13 февраля, спецтранспорт будет двигаться по маршруту №3 (Черноморский судостроительный завод — 10-я Военная) по такому графику:

от ЧСЗ — 7:38, 8:51, 10:03, 11:17, 12:34, 13:48, 15:02, 16:16, 17:35, 18:48, 19:59, 21:14 ;

от 10-й Военной: 8:14, 9:27, 10:40, 11:53, 13:10, 14:24, 15:38, 16:54, 18:11, 19:24, 20:36.

В понедельник, 14 февраля — по маршруту №11 (Центральный рынок — 10-я Военная):

от Центрального рынка: 5:48, 7:16, 8:50, 10:18, 11:57;

от 10-й Военной: 6:32, 8:02, 9:35, 11:07, 12:42.

Ранее сообщалось, что пять остановок общественного транспорта в Николаеве оформили в стилистике бренда «Мiсто на хвилi».