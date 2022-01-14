Пять остановок общественного транспорта в Николаеве оформили в стилистике бренда «Мiсто на хвилi».

Об этом сообщило Агентство развития Николаева, похваставшись «новой навигацией и айдентикой» на пяти трамвайных остановках.

В АРН отметили, что дизайнер Валентин Игнатов разработал уникальный макет для остановочных комплексов, подчеркнув их уникальный характер, а также обновил дизайн схемы движения электротранспорта.

— Это пилотный проект обновления дизайна николаевских остановок с использованием туристического бренда. Наш дальнейший шаг — совместное определение единой концепции обустройства и подготовки унифицированных образцов остановочных павильонов, — отметила и.о. директора Агентства развития Николаева Анна Ганжул.

В Агентстве подчеркнули, что схема движения транспорта является полноформатной, включает пересадки на другие ветки трамвая, выходы к вокзалам и причалам, выходы в местные туристические локации (содержит информацию о парках, зонах отдыха и инфраструктурных объектах).

Также там есть зонирование, маршруты водного и железнодорожного пассажирского транспорта.

«Также присутствует транслитерация названий остановок и городских объектов, информация о длине маршрута, времени работы и среднем интервале движения трамвая. Новый дизайн остановок появился на трамвайных маршрутах № 1 и № 3 по улице Потемкинской и Декабристов», — говорится в сообщении АРН.

Отметим, что, судя по фотографиям, на остановках изменили оформление, однако не стали закрашивать граффити и прочее «народное творчество» на конструкциях павильонов. Остались на остановках также и обрывки старых объявлений.

Было Стало

Ранее видеоблогер Олег Мудрак заявил, что Агентство развития Николаева должно заняться разработкой программы реставрации фасадов исторических зданий и продвигать ее реализацию.

Также сообщалось, что в Агентстве развития Николаева стартовали мастер-классы по гончарному делу.

Отметим, что коммунальное учреждение «Агентство развития Николаева» было создано в 2016 году в рамках реализации проекта, на который посольство Канады предоставило грант в размере 480 тысяч 300 гривен.

Оно создавалось с целью разработки и содействия реализации стратегии развития города, предоставление аналитической поддержки этому процессу, привлечения для проектов развития города внебюджетных финансовых и других ресурсов, инвестиций, а также налаживания партнерских отношений с городами побратимами и донорскими организациями.