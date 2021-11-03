В Агентстве развития Николаева стартовали мастер-классы по гончарному делу.

Об этом сообщается на странице АРН в Facebook.

Отмечается, что проект реализуется совместно с Центром обучения и образования взрослых ОО «КСР «Южная инициатива».

На обучающие мастер-классы по гончарству приглашают безработных женщин, женщин в декретном отпуске и мам, самостоятельно воспитывающих детей.

«Целью данной инициативы является привлечение мотивированных женщин к гончарному делу с последующим глубоким его изучением в 2022 году», — говорится в анонсе.

Отметим, что коммунальное учреждение «Агентство развития Николаева» было создано в 2016 году в рамках реализации проекта, на который посольство Канады предоставило грант в размере 480 тысяч 300 гривен.

Оно создавалось с целью разработки и содействия реализации стратегии развития города, предоставление аналитической поддержки этому процессу, привлечения для проектов развития города внебюджетных финансовых и других ресурсов, инвестиций, а также налаживания партнерских отношений с городами побратимами и донорскими организациями.

Задачей агентства является привлечение инвестиций и грантов, развитие и использованиенаучно-технического потенциала Николаева, обеспечение внедрения современных экологически чистых, безопасных, ресурсосберегающих технологий, производства и реализации новых видов конкурентоспособной продукции.

Первым директором «Агентства развития Николаева» стал Василий Гошовский. Мэр Александр Сенкевич назначил его в апреле 2016 года.

Василий Гошовский

На него возложили задачи по разработке, утверждению и реализация Стратегии развития города. АРН должно было реализовывать проекты развития в партнерстве с такими донорами, как Европейский союз, ЕБРР, международными фондами и программами, а также наладить механизм подачи идей, проектов развития со стороны общественности.

В марте 2018 года вторым директором АРН был Виталий Воронов. Под его руководством Агентство занималось преимущественно сопровождением проектов благоустройства города. Например, тогда учреждение инициировало реализацию нескольких проектов, одним из которых является программа по реставрации фасадов и сохранению исторического центра Николаева. В сентябре 2019 года «Агентство развития Николаева» под руководством Виталия Воронова инициировало благоустройство сквера «Спортивный» и установку там арт-объекта «МЫ».

Виталий Воронов

Он рассказывал, что его задачей было нивелировать негатив по отношению к «Агентству развития» и показать, что оно может не только организовывать и проводить форумы, но и реализовывать конкретные проекты для развития Николаева.

В начале 2020 года он уволился, исполнять обязанности директора стала Анна Ганжул, которая вскоре была назначена на должность директора.

Анна Ганжул

В этом году Агентство преимущество занималось культурными проектами в сотрудничестве с платформой MY ART. Например, осенью прошел фестиваль актуального искусства Mykolaiv ART Week: CHANGE, а летом MY ART FESTIVAL.

Также АРН занимается оцифровкой коллекций музея имени Верещагина. В прошлом году был презентован проект оцифрованной коллекции графических произведений XVIII — середины XX веков из коллекции музея, а в этом — результаты проекта по оцифровке фарфора конца XVIII — XX вв.