Жителей и гостей Николаева приглашают посетить Фестиваль актуального искусства Mykolaiv ART Week: CHANGE.

Главная выставка пройдет на территории городского пространства *8 ПРИЧАЛ, информирует пресс-служба Агенства развития Николаева.

Мероприятия пройдут с 1 по 17 октября на различных локациях города, вход на них свободный.

В этом году конкурс объединил 145 фотографов, художников, скульпторов, аниматоров и видеографов с 4 континентов мира. Они подали для участия свои работы, рефлексирующие на тему изменений в обществе.

Для выставки отобрали работы 55 авторов из 30 стран по всему миру: Украины, США, Франции, Германии, Великобритании, Чехии, Литвы, Словакии, Хорватии, Дании, Испании, Италии, Португалии, Бельгии, Польши, Беларуси, Голландии, Словении, Греции, Северной Македонии, Румынии, Турции, Индии, Ирана, Китая, Вьетнама, Мексика, Гаити, ЮАР и Демократической республики Конго.

CHANGE — это исследование изменений в обществе и роли человека в глобальном мире. Это своеобразная рефлексия событий вокруг себя и своего окружения в мире пост-правды и принятия мгновенных решений.

Программа фестиваля:

1 октября, пятница

18:00 — открытие фестиваля. Презентация концепции фестиваля. VINYL PARTY. Локация: Крыша БЦ Portal (ул. Малая Морская, 108);

2 октября, суббота

16:00 — открытие выставки CHANGE. Локация: *8 ПРИЧАЛ;

3 октября, воскресенье

18:00 — Проведение ночной экскурсии «Культурные метаморфозы Николаева». Участие бесплатное при условии предварительной регистрации по ссылке. Локация: Соборная площадь;

6 октября, среда

16:00 — однодневная работа передвижной документальной фотовыставки «Культурные центры Николаева и потерянная идентичность». Локация: ЦДТ «Космос» (ул. Космонавтов, 128А);

7 октября, четверг

16:00 — однодневная работа передвижной документальной фотовыставки «Культурные центры Николаева и потерянная идентичность». Локация: КХ «Юность» (ул. Богоявленский, 39А);

8 октября, пятница

16:00 — однодневная работа передвижной документальной фотовыставки «Культурные центры Николаева и потерянная идентичность». Локация: К-т «Искра» (ул. Курортная, 1);

18:00 — презентация результатов социологического исследования «Николаев: культурный контекст». Локация: *8 ПРИЧАЛ;

9 октября, суббота

16:00 — однодневная работа передвижной документальной фотовыставки «Культурные центры Николаева и потерянная идентичность»;

Локация: Флотский бульвар (возле памятника Фалееву);

19:00 — Открытый показ международного конкурса анимации из программы фестиваля LINOLEUM 2021. Локация: лестница Флотского бульвара;

10 октября, воскресенье

16:00 — Лекция на тему «Анимация, с чего начать и как воплотить свои мечты» от куратора направления Visual Arts @projector Олега Маламужа;

17:30 — Воркшоп «Быстрый рисунок» для всех желающих (с собой иметь блокноты, карандаши/ ручки) от куратора направления Visual Arts @projector Олега Маламужа;

19:00 — Открытый показ украинского конкурса анимации из программы фестиваля LINOLEUM 2021. Локация: *8 ПРИЧАЛ;

12 октября, вторник

18:30 — «Наши 30». Открытый кинопоказ цикла короткометражных фильмов об украинских 90-х: «Я не сломалась», «Все дозволено!», «Тот день, когда». День 1. Локация: *8 ПРИЧАЛ;

13 октября, среда

18:30 — «Наши 30». Открытый кинопоказ цикла короткометражных фильмов об украинских 90-х: «Самовозвращение в Крым», «С ногами на алтарь», «Быстрее, выше, сильнее в 90-е». День 2. Локация: *8 ПРИЧАЛ;

14 октября, четверг

18:30 — «Наши 30». Открытый кинопоказ цикла короткометражных фильмов об украинских 90-х: «Слышишь грохот касок?», «Горел не блок», «Мы вас туда не посылали...». День 3. Локация: *8 ПРИЧАЛ;

17 октября, воскресенье

18:00 — музыкальное выступление украинского электронного инди-поп-дуэта «Раёк» (Киев). Локация: набережная *8 ПРИЧАЛа.

Вход на события происходит с соблюдением всех карантинных мероприятий. Проект реализуется в рамках партнерской программы «Культура.Туризм.Регионы» Украинского культурного фонда и Государственного агентства развития туризма.

Напомним, творцы изобразительного искусства из Николаева могут поучаствовать в конкурсе на на участие в офлайн-выставке проекта CHANGE.