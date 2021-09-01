Творцы изобразительного искусства из Николаева смогут поучаствовать в конкурсе на на участие в офлайн-выставке проекта CHANGE.

Об этом передает пресс-служба Агенства развития Николаева.

Конкурс пройдет в формате «оpen call» (выставка, где размещение работ допустимо лишь только после предварительного конкурса, — прим.). Выставка CHANGE пройдет в рамках программы фестиваля актуального искусства Mykolaiv ART Week с 2 по 17 октября 2021 года.

Организаторы философски описывают концепцию проекта CHANGE: «Что происходит сейчас в мире? Кто есть человек для глобального мира — отдельным винтиком системы или творцом изменений, способным переломить устоявшиеся нормы? К чему приводят отдельные решения или действия человека, объединений или целых наций? Куда движемся все мы, как отдельные единицы, существующие в большом мире? Где заканчиваются наши права и свободы? Как изменить мир к лучшему?»

Заявки могут подавать художники, работающие с темами исследования глобализации, прав человека, экологии и информатизации мира. Это международный конкурс, участники должны достичь 18-летнего возраста. Приемлемы любые средства визуального искусства: живопись, графика, фотография, скульптура, коллаж, инсталляция, видео и саунд-арт, анимация, VR, AR. Преимуществом будут работы, созданные во времена пандемии COVID-19 и локдауна.

Участие в состязании бесплатное. Заявки на участие принимаются до 12 сентября 2021 включительно по ссылке.

Отмечается, что культурное событие реализуется в Николаеве в рамках партнерской программы «Культура.Туризм.Регионы» Украинского культурного фонда и Государственного агентства развития туризма.

Напомним, 29 августа творцы изобразительного искусства презентовали свои работы в Доме офицеров флота.