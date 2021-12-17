Видеоблогер Олег Мудрак считает, что Агентство развития Николаева должно заняться разработкой программы реставрации фасадов исторических зданий и продвигать ее реализацию

Об этом он сказал в своем видеоблоге «Непрозорро» в YouTube.

Олег Мудрак отметил, что руководство города постоянно говорит о развитии туризма, однако ничего конкретного для этого не делает. Поэтому, несмотря на большое количество исторической архитектуры, туристам в Николаеве показать нечего, ведь здания находятся в плачевном состоянии.

— Когда ты все это повторяешь, а ничего не реставрируется, не ремонтируется, не реконструируются это вызывает саркастическую улыбку. Какие туристические магниты? — сказал он.

Блогер прокомментировал ответ представителя АРН корреспонденту «Шиповника» о разработке программы реставрации фасадов исторических зданий.

— Вышла новость за авторством Агентства развития Николаева, которые у нас недавно провели супер фейерверковый конкурс по лепке глечиков, — сказал он.

Он цитирует текст новости, где в Агентстве отмечают, что не занимаются такой программой, поскольку не поступало соответствующего запроса от депутатского корпуса.

— А какой вам запрос нужен? Вы возьмите, мальчики и девочки, положение о вас, об Агентстве развития, и там о вас, о том, что вы должны делать, на какие цели должны быть настроены и каких результатов достигать, давно написано. Еще 5 лет назад во время создания, — сказал он.

Олег Мудрак открыл сайт «Архитектура Николаева», авторы которого публикуют фотографии исторических зданий и их «биографию».

— К примеру, беру Дом Косякова Пушкинская, 4. Великолепный красавец-дом с баснословной историей, который стоит полностью закрытый. Сегодня, насколько я знаю, это собственность Министерства обороны. Но возникает другой вопрос: а кто-либо обращался в Министерство обороны с просьбой передать его городу для размещения чего-угодно — поликлиники, помещения, где могла бы реализовывать свое творчество молодежь? У нас сегодня есть потребность в таких зданиях, которые приносили бы пользу жителям города. Уверен, что никто не обращался. Стоит такое здание запущенное и потихоньку рушится, — сказал Олег Мудрак.

Дом Косякова, фото: «Архитектура Николаева»

Еще одно здание в самом центре — отель-пансион «Вимут» по улице Соборной, 3 завешено хаотичной рекламой.

— Посмотрите на эту безвкусицу, которая на первом этаже сотворена. С такой сумасбродной рекламой, которую никто не контролирует — что захотели то и вывесили, — отметил он.

Отель-пансион «Вимут» на Соборной, фото: «Архитектура Николаева»

Олег Мудрак снова обратился к АРН, посоветовал им обратиться к коллегам из городов, где подобные программы уже действуют.

— Ребята, что вы будете писать? Что вы будете дерзать? Вы стратегию Николаева уже 6 лет пишете, а ее никто так и не увидел. Все делается очень просто. Заходите на сайты Львова, Винницы, Черновцов, Одессы — там висят эти готовые программы, которые в полной мере реализовываются в этих городах. Позвоните как минимум вашим коллегам и спросите, можно ли использовать их программу как образец. И обязательно предусмотрите софинансирование, которое должно происходить по схеме: 90% дает город, 10% собственник должен вкладывать своих, — сказал он.

Блогер отметил, что город может подключить банки, которые будут давать собственникам выгодные кредиты на реставрацию, и выступить гарантом таких кредитов.

— Ребята вы достаточно молоды и достаточно сыры. Не ждите никакого запроса от депутатского корпуса. Главный запрос — от горожан — видеть свой город красивым и благоустроенным, — добавил он.

Ранее Олег Мудрак заявил, что коммунальное учреждение «Агентство развития Николаева» не занимается теми задачами, которые ставились перед ним при создании. В настоящее время город не получает никакой пользы от работы Агентства, несмотря на трату бюджетных средств.