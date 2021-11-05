Коммунальное учреждение «Агентство развития Николаева» не занимается теми задачами, которые ставились перед ним при создании. В настоящее время город не получает никакой пользы от работы Агентства, несмотря на трату бюджетных средств.

Об этом в новом выпуске «НЕПРОЗОРРО» заявил видеоблогер Олег Мудрак.

По его мнению, сегодня «Агентство развития Николаева» теряет время и финансовые возможности на бесполезные мероприятия, вместо того, чтобы готовить серьезные проекты, которые могли привлечь грантовые деньги.

— Вместо того, чтобы 5-6 менеджеров, не поднимая глаз от клавиатуры, писали проекты для всех донорских организаций, которых в мире сотни, которые под красивые, готовые проекты местного самоуправления готовы давать самые различные деньги. Пусть даже от 100 тысяч о 10 миллионов гривен. Так вот, писать эти проекты, реализовывать, ехать защищать — именно этим сегодня должно заниматься Агентство развития Николаева, поскольку под эти цели и задачи оно в свое время создавалось. Агентство развития Николаева осваивает деньги горожан на реализацию тех проектов, которыми традиционно занимались нормальные общественные организации, которых в городе у нас достаточного много. Делают все от души, активно, без денег — им надо просто содействовать и помогать от имени городского совета. Но, пришло «Агентство развития Николаева» и делает это за деньги, — подчеркнул Олег Мудрак.

Олег Мудрак также обратил внимание на то, что не так давно «Агентство развития Николаева» обратилось к депутатским комиссиям горсовета о выделении финансирования в размере 800 тысяч гривен. Видеоблогер убежден, что если коммунальное учреждение все же получит эти деньги, то городу не видать полезных проектов.

— Если вдруг Александр Сенкевич обойдет и сгладит эти острые углы и Агентство получит 800 тысяч, мы увидим в городе местное «Поле чудес», мы увидим конкурс цветными мелками на асфальте, и т.д, пользы от чего будет ровно «ноль», но ваши деньги и мои, в частности, будут освоены. А когда станет вопрос реконструкции детских медицинских учреждений, школ, вплоть до ваших дворов, нам скажут: «Извините, денег нет», — сказал Олег Мудрак.

Напомним, недавно в «Агентстве развития Николаева» стартовали мастер-классы по гончарному делу. Проект реализуется совместно с Центром обучения и образования взрослых ОО «КСР «Южная инициатива».

Отметим, что коммунальное учреждение «Агентство развития Николаева» было создано в 2016 году в рамках реализации проекта, на который посольство Канады предоставило грант в размере 480 тысяч 300 гривен.

Оно создавалось с целью разработки и содействия реализации стратегии развития города, предоставление аналитической поддержки этому процессу, привлечения для проектов развития города внебюджетных финансовых и других ресурсов, инвестиций, а также налаживания партнерских отношений с городами побратимами и донорскими организациями.

Задачей агентства является привлечение инвестиций и грантов, развитие и использованиенаучно-технического потенциала Николаева, обеспечение внедрения современных экологически чистых, безопасных, ресурсосберегающих технологий, производства и реализации новых видов конкурентоспособной продукции.