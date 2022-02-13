Маленькие жители одного из районов Вознесенска используют заброшенное здание в качестве места для досуга.

Об этом пишет местное издание Вознесенский Вестник.

По его информации, игровую локацию дети организовали в микрорайоне Племстанция.

— Вопрос отсутствия игровой площадки для детей в этом микрорайоне не решается достаточно долго, — отметили в издании.

Однако тут же добавили, что в прошлом году в рамках Бюджета участия победило два общественных проекта, которые предполагают строительство игровой и скейт площадки в городе.

Их общая стоимость достигает 300 тысяч гривен, они находятся в процессе реализации, добавляют в публикации.

Напомним, жительница Николаева пожаловалась на строймусор во дворе, оставленный коммунальщиками.