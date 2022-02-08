Жительница Николаева Татьяна Жаренова заявила, что работники администрации Ингульского района не вывезли строительный мусор после того, как разобрали сгоревшую площадку для проведения собраний во дворе.

Гора мусора во дворе домов по проспекту Богоявленскому 4, 6 и Строителей 18 А, Б лежит уже 90 дней, написала Татьяна Жаренова в группе «Contact centr при Николаевском горсовете».

Она также отметила, что образовавшаяся свалка строймусора соседствует с детским садом №83.

Ранее сообщалось, что на улице Строителей, 18 в Ингульском районе Николаева спустя месяц после обрезки деревьев так и не вывезли ветки. Скопившиеся отходы мешают проезду автомобилей, а также загромождают детскую площадку на территории двора.