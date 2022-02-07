На улице Строителей, 18 в Ингульском районе Николаева спустя месяц после обрезки деревьев так и не вывезли ветки. Скопившиеся отходы мешают проезду автомобилей, а также загромождают детскую площадку на территории двора.

Об этом в группе «Contact centr при Николаевском горсовете» написала Мила Юрченко.

Она отметила, что после обрезки толстые стволы деревьев очистили от мелких веток и увезли. Оставшиеся ветки захламили двор многоэтажных домов.

Кроме того, Мила Юрченко опубликовала фото мини-свалки строительных и бытовых отходов вблизи отделения «Укрпочты».

— Просьба привести территорию в надлежащее состояние, потому что двор превратился просто в мусорник, что противоречит всем нормам благоустройства, — обратилась Мила Юрченко.

Ранее экоактивистка заявила, что в Николаеве под видом санитарной обрезки деревьев проводят лесозаготовительные работы. Из-за неправильной обрезки деревья могут погибнуть через год-два.