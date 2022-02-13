В Украине за минувшие сутки сделали еще 36 453 прививки против коронавируса. Первую дозу получили 10 363 человека.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Вкололи также 16 369 вторых доз. Дополнительную прививку получили 300 человек, а бустерную — 9 421 человек.

Прививка проводилась 542 мобильными бригадами по иммунизации, 2 530 пунктами прививки и 433 центрами вакцинации населения. Использовали четыре препарата: Pfizer (Comirnaty) — 27 859 прививок, Sinovac (CoronaVac) — 5 729, Moderna — 2 317 и AstraZeneca — 548.

С начала вакцинальной кампании привито почти 15,6 миллионов человек, из них получили две дозы свыше 14,9 миллионов. Дополнительную дозу укололи 23 653 человека, бустерную — 563 038 человек. Всего сделали уже 31 107 958 прививок.

Напомним, за сутки 12 февраля в стране было зафиксировано 24 518 новых случаев коронавируса.