В ближайшие годы в прибрежных зонах Николаева оборудуют слипы общего пользования для водного транспорта.

Об этом сообщил представитель Общественного совета при Государственной регуляторной службе Украины Валерий Ветров на своей странице в Facebook.

Он упомянул, что инициативу реализуют в рамках «Концепции развития рек и маломерного судоходства в Николаеве на 2019-2030 годы». В 2022-2023 на это предусмотрят выделение средств.

По словам Валерия Ветрова, первые локации для слипов уже определили на участках возле парка Победы, вышки для фристайла и пляжного комплекса «Намыв».

— При определении мест следует учитывать наличие необходимых глубин, подъездных дорог, парковки транспорта и лодочных прицепов (трейлеров). С целью учета пожеланий представителей водной отрасли и оптимального определения мест для слипов просим оставлять комментарии с предложениями. Создаем благоприятные и комфортные условия для отдыха на воде вместе, — написал представитель Общественного совета.

Как известно, в конце ноября 2021 года исполнительный комитет утвердил программу развития рек и маломерного судоходства в Николаеве на 2022-23 годы.