Британские археологи проводили раскопки на историческом острове Аль-Сайя в городе Мухаррак в Бахрейне — результаты исследований показали, что остров искусственный.

Об этом пишет Вокруг света Украина.

Остров был создан посредине моря вокруг источника пресной воды как минимум 1200 лет тому назад.

Управление древностей и культуры Бахрейна и британская команда археологов во главе с профессором Робертом Картером в конце января начали раскопки на историческом острове Аль-Сайя. И оказалось, что в отличие от предыдущих представлений, остров был создан человеком. Ранее считалось, что остров получился в результате какого-то природного явления.

Согласно доктору Салману Аль-Махари, остров Аль-Сайя — один из старейших примеров практики заполнения моря. Исследования также показали, что Аль-Сайя играл очень важную роль в истории обработки жемчуга Бахрейна, который был известен своими источниками пресной воды. Эти источники были известны под названиями Кавкаб или Чочаб.

Предварительные результаты раскопок продемонстрировали, что остров играл роль станции водоснабжения, датируемой началом исламской эпохи. А может быть даже раньше.

На большей части острова были найдены старые кучи раковин жемчужниц, перемешанные с керамикой времен VII-VIII столетия. Такое систематическое морское и подводное археологическое исследование проводится в Бахрейне впервые.

Бахрейн планирует защищать остров, который в последнее время начал исчезать. Он был занесен в список объектов национального наследия.

Напомним, американский бизнесмен Илон Маск предложил отправить терминалы своей сети Starlink на острова Тонгу, где из-за извержения вулкана поврежден подводный интернет-кабель.