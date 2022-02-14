По состоянию на понедельник, 14 февраля, в Николаевской области выявлено 746 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 78838 (+328);

Первомайск — 8567 (+96);

Южноукраинск — 4718 (+30);

Вознесенск — 3009 (+45);

Очаков — 2394.

На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировано 247 случаев коронавируса. Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 303, умерло от последствий болезни в сутки – 4.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 13 февраля, заразились коронавирусом 16 тысяч 993 человека, умерли — 142.