По состоянию на понедельник, 14 февраля, в Николаевской области выявлено 746 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировано 247 случаев коронавируса. Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 303, умерло от последствий болезни в сутки – 4.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 13 февраля, заразились коронавирусом 16 тысяч 993 человека, умерли — 142.
По состоянию на понедельник, 14 февраля, в Николаевской области выявлено 746 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировано 247 случаев коронавируса. Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 303, умерло от последствий болезни в сутки – 4.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 13 февраля, заразились коронавирусом 16 тысяч 993 человека, умерли — 142.